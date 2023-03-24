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الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها

الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني بان اي تهديد لا يمكنه ان يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم واداء المهمات.

العالم-ايران

وقال الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، خلال زيارته لجزيرة خارك جنوب ايران مساء الخميس: إن جزيرة خارك كانت رمزًا لمقاومة البلاد خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988)، وتعتبر جزيرة خارك جزيرة المذاهب ونموذجًا للوحدة الإسلامية في البلاد.

وأضاف الأدميرال إيراني: ان مهمة تأمين الطريق الاقتصادي الرئيسي للجمهورية الإسلامية في اقاصي البحار كانت مسؤولية البحرية منذ زمن الدفاع المقدس وحتى اليوم وستستمر في المستقبل ولن يثنينا اي تهديد عن مواصلة طريقنا ومهامنا التي على عاتقنا ولن نتراجع بل سنمضي إلى الأمام أيضًا.

وقال قائد سلاح البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: حصلت جزيرة خارك الإستراتيجية للقوة البحرية على العديد من الأوسمة للبحرية وان هذه القاعدة في الحرب ومن خلال تنفيذ عمليات مختلفة بما في ذلك عملية "مرواريد" (اللؤلؤة) وسحق بحرية العدو في الأيام الأولى من الحرب الحاسمة وأداؤها وتأثيرها سيبقى دائمًا عالقا في الذاكرة لتاريخ هذا البلد.

وفي إشارة إلى مرافقة البحرية لـ 10 آلاف ناقلة نفط وسفينة تجارية خلال فترة الدفاع المقدس ، أضاف الأدميرال ايراني : تم تنفيذ 150 عملية حراسة خلال هذه الفترة ، وتمكنت 10 آلاف سفينة من القيام بعمليات التبادل النفطي.

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