انت المراسل.. كن أنت صانع الحدث!

العالم - هاشتاغ

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وان يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل افقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة اثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

ارسال المقطع الفيديو مع ذكر جملة "ارسل مقطع الفيديو لـ فقرة "انت المراسل في قناة العالم الاخبارية" يجعل خبرك اكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamshtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhshtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

09301119561

صفحة الانستغرام:

alalamashtaga

لا تنس ذكر اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبعض المعلومات حول الفيديو أو الصور المرسلة.. يرجى أيضاً إرسال رقم هاتفك كي نتصل بك.

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة اعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارق الصبر لتكونوا انتم صانعو الحدث..