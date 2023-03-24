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مسؤولة أميركية في بيروت..

هل تحمل تحذيرا الى لبنان من امكان تصنيفه في المنطقة الرمادية؟

هل تحمل تحذيرا الى لبنان من امكان تصنيفه في المنطقة الرمادية؟
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصلت الى بيروت مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرا ليف ومن المقرر أن تلتقي كلاً من  رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب قبل الظهر اليوم الجمعة  على ان تزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منزله وتلبي دعوته الى الافطار مساء اليوم.

العالم _ لبنان

ووفق بيان للخارجية الأميركية، ستؤكد الديبلوماسية الأميركية للمسؤولين اللبنانيين الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.

ترى مصادر لصحيفة النهار الى أن بربارا ليف لا تحمل معها أية مبادرة رئاسية واضحة ولا تحمل كذلك اسم مرشح مفضل، بل انها ستذكّر بتوصيات مؤتمر باريس الخماسي حول لبنان الذي انعقد في شباط الماضي.

لكن المصادر نفسها تخوفت من أن تحمل ليف معها تحذيرًا الى لبنان من امكان تصنيفه في المنطقة الرمادية، بعدما تحول اقتصاده من المصارف الى النقدي، بحيث بات يصعب مراقبة حركة الاموال بما يتيح توسيع دائرة تبييض الاموال. وهذا التصنيف إن حصل يجعل لبنان في دائرة الرقابة المشددة، ما يتطلب اصلاحات ملحة لعدم بلوغ اللائحة السوداء.

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