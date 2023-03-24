الفلسطينيون يرابطون في الأقصى .. "سنفطر في القدس"

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ويتعرض الأقصى في شهر رمضان لهجمات قوات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، خصوصا مع توظيفهم الأعياد التوراتية كمواسم عدوان على المسجد. ومن المتوقع أن يتقاطع "عيد الفصح" العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان، ما ينذر بعدوان على الأقصى خلال رمضان.

وتطالب الجماعات المتطرفة بمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى خلال عيد “الفصح”، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/أبريل المقبل، حيث بدأت حشد أنصارها من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

ويحذر مراقبون فلسطينيون، من مخاطر متزايدة تهدد المسجد الأقصى المبارك، جراء تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، ومحاولات فرض مخططات تهويد في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة. وتصاعدت وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنا، أدوا صلوات تلمودية وما يسمى ب”السجود الملحمي” عند أبوابه.

واقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الخميس 23 مارس 2023، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل" المزعوم، لأنصارها لتنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى في أول أيام رمضان، لتفتتح بذلك عدوانها على المسجد منذ اليوم الأول للشهر الفضيل. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويشهد المسجد الأقصى، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتصدر وسم "سنفطر_ في_ القدس" شبكات التواصل الاجتماعي للحث من أجل التواجد في المسجد الاقصى في كل يوم من رمضان من أجل الافطار في المسجد المبارك والتصدى للمخطط الصهيوني.

ويحرص الفلسطينيون على التواجد في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك من أجل تأدية الفرائض وكذلك الافطار كعادة توارثتها الاجيال عبر السنيين.

ووصل وسم "سنفطر_في _ القدس" ترند على شبكات التواصل الاجتماعي.

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كما شاركت والدة الشهيد ابراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حيث اغتالته قوات الاحتلال يوم 9 أغسطس/آب 2022.

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كما شاركت الاسيرة المحررة طقاطقة من بيت لحم في الحملة.

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