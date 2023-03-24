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بعد إدانته بالتشهير..

طرد زعيم المعارضة الهندية من البرلمان

طرد زعيم المعارضة الهندية من البرلمان
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

طرد زعيم المعارضة الهندية، راهول غاندي، من البرلمان بعد 24 ساعة من إدانته بالتشهير بسبب تصريح يشير إلى أن رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، كان مجرما.

العالم _ أسيا و الباسفيك

التقى أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الذي ينتمي إليه غاندي صباح اليوم الجمعة لمناقشة الإدانة والحكم عليه بالسجن لمدة عامين عندما تلقوا أنباء طرده.

ولن يذهب غاندي إلى السجن على الفور لأن المحكمة منحته كفالة لمدة 30 يوما لتقديم استئناف ضد الحكم. وإذا ألغت محكمة الاستئناف إدانة غاندي، فيمكنه استعادة مقعده.

ويعلم الحزب أنه بموجب القانون الهندي، فإن أي شخص يتلقى عقوبة بالسجن لمدة عامين يتم استبعاده تلقائيا من العمل كمشرع. لكنها افترضت أن غاندي، سيكون لديه الوقت للاستئناف أمام محكمة أعلى أولا. وبدلا من ذلك، أبلغ مكتب رئيس مجلس النواب غاندي أنه غير مؤهل للعمل كمشرع بدءا من تاريخ إدانته.

وبدأت القضية بعد ملاحظة أدلي بها خلال الحملة الانتخابية لعام 2019 سأل فيها غاندي، الوجه البارز لحزب المؤتمر لماذا "كل اللصوص لديهم مودي باعتباره لقبهم المشترك".

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بعد إدانته بالتشهير.. طرد زعيم المعارضة الهندية من البرلمان

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