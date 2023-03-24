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قطر تعلن دعم مبادرة الأردن بشأن سوريا

قطر تعلن دعم مبادرة الأردن بشأن سوريا
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قطر دعمها للمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها في سوريا، والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها.

العالم-قطر

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها وأن قطر منخرطة في العديد منها تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق.

وأكد البيان، أن الموقف القطري من الأزمة السورية، يعتمد على محددين رئيسيين، الأول هو أن يقوم النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف واحد، والمحدد الثاني هو الإجماع العربي حول هذه التحركات.

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