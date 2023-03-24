الصين تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا

العالم - سوريا

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "قنغ شوانغ" في جلسة ل‍مجلس الأمن الدولي حول سوريا إن الدول الغربية أعلنت تعليقا مؤقتا لجزء من العقوبات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا الشهر الماضي، لكن هذه الإجراءات المؤقتة لا يمكن أن تغطي الضرر الممنهج الذي تسببه العقوبات طويلة المدى، وبالتالي على الدول المعنية رفع كل العقوبات غير القانونية أحادية الجانب عن سوريا على الفور دون أي قيود أو شروط، ووقف التفاقم الحاصل بعد هذه الكارثة الإنسانية.

وفي شأن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب الدولي فجر الأربعاء الماضي، أعرب نائب المندوب الصيني عن قلق بلاده العميق جراء هذه الاعتداءات، وشدد على وجوب عدم تكرارها ووجوب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، لافتا إلى أن هذا المطار يعتبر بنية تحتية مدنية مهمة، ومحورا رئيسيا لنقل الإمدادات الإنسانية ويجب ضمان التشغيل الآمن له.

وجدد قنغ دعوة الصين للقوات الأجنبية المتواجدة بطريقة غير شرعية إلى إنهاء وجودها العسكري غير القانوني في سوريا ووقف نهب ثرواتها الطبيعية.

ودعا نائب المندوب الصيني المجتمع الدولي إلى دعم مكافحة الإرهاب في سوريا دون أي تسامح، وعدم السماح بأي محاولة لاستغلال الإرهابيين لأغراض فردية لأنها لن تعود إلا بنتائج عكسية.

وأعرب قنغ عن دعم الصين لاستئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن في عملية تقودها سوريا، وعن ترحيب بلاده بالتطورات السياسية والتقارب بين سوريا ودول المنطقة.