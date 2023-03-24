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بانوراما.. اليونيسيف: أطفال اليمن ضحايا العدوان، وحراك واسع رغم قمع السلطات الفرنسية

بانوراما.. اليونيسيف: أطفال اليمن ضحايا العدوان، وحراك واسع رغم قمع السلطات الفرنسية
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحذير الامم المتحدة مجددا من الوضع الانساني في اليمن حيث اعلنت منظمة اليونسيف انه يموت طفل يمني واحد كل عشر دقائق بسبب الحرب والحصار. 

وقالت: ان ملايين الاطفال يواجهون مخاطر متزايدة بسبب سوء التغذية. هذا بينما دعت منظمات اغاثية الى تزايد الضغوط على دول تحالف العدوان من اجل انهاء الحرب ورفع الحصار.

وقالت ان اكثر من نصف مليون مدني قتلوا بشكل مباشر او غير مباشر منذ بدء العدوان في السادس والعشرين من مارس عام الفين وخمسة عشر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اتسام تسمت الجولة التاسعة من المظاهرات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد؛ بالعنف في الشارع؛ وأعلن المحتجون مواصلة التظاهر الثلاثاء المقبل.

ودانت الخارجية الايرانية قمع المتظاهرين السلميين؛ فيما التزم الصمت من يدعون حماية حقوق الانسان..وكنتيجة لهذه الاحتجاجات تم تأجيل زيارةَ الدولةِ التي كان سيقوم بها ملكُ بريطانيا تشارلز الثالث لفرنسا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما.. اليونيسيف: أطفال اليمن ضحايا العدوان، وحراك واسع رغم قمع السلطات الفرنسية

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