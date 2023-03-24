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المدعية العامة في الكيان تتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق تضارب المصالح

المدعية العامة في الكيان تتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق تضارب المصالح
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت المدعية العامة في كيان الاحتلال غالي بهاريف ميارا، إن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيه مشاركته في الإصلاحات القضائية ينتهك اتفاق تضارب المصالح بشأن محاكمات الفساد.

العالم _ فلسطين

وقالت ميارا في رسالة مفتوحة وجهتها إلى نتنياهو: "في الخطاب الذي ألقيته الليلة الماضية، علقت على المبادرات التي تؤثر على النظام القانوني، وعلى وجه التحديد تكوين لجنة اختيار القضاة، وأبلغت بأنك الآن منخرط بشكل مباشر في هذه المبادرات.. الوضع القانوني واضح: عليك أن تتجنب أي تورط في مبادرات لتغيير النظام القانوني، بما في ذلك تشكيل لجنة الاختيار القضائي، التي يعتبر التعامل معها بمثابة تضارب في المصالح".

ورد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مشيرا إلى أن "الادعاءات بأن نتنياهو لا يستطيع الانخراط في إصلاح قانوني على الإطلاق، موقف متطرف يشير إلى نية عزل نتنياهو من منصبه"، معتبرا أنه "لا توجد طريقة أخرى لفهم كلمات بهاريف ميارا".

وقال نتنياهو في خطاب متلفز يوم أمس الخميس إنه مصمم على المضي قدما في الإصلاحات القضائية وسط احتجاجات غير مسبوقة على ضد خطة الإصلاح الحكومية.

وأضاف: "سنضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين اليهود وغير اليهود، العلمانيين والمتدينين، النساء، مجتمع المثليين، الجميع بدون استثناء.. سأفعل كل ما في وسعي لتهدئة المياه ورأب الصدع في الأمة، لأننا أسرة".

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