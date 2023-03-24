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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف"تحذر من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية حيث يموت طفل كل 10 دقائق
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البنتاغون: أمريكا تنفذ ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم سابق بطائرة مسيرة أدى الى اصابة جنود أميركيين
مراسل العالم: تحليق مكثف للطيران الحربي الاميركي فوق بلدات شرقي الفرات والمناطق القريبة من معمل غاز كونيكو القاعدة غير الشرعية الاميركية
منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف"تحذر من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية حيث يموت طفل كل 10 دقائق
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش
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