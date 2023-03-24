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منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف"تحذر من أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة لناحية سوء التغذية حيث يموت طفل كل 10 دقائق

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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