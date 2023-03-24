الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الروسي في لندن: روسيا لن تبادر إلى التطبيع مع بريطانيا

السفير الروسي في لندن: روسيا لن تبادر إلى التطبيع مع بريطانيا
الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أشار السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، إلى أن موسكو لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.

العالم-اوروبا

وقال السفير الروسي في هذا الصدد لــ "تاس": "نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض".

وتابع السفير كيلين: "البريطانيون هم المبادرون بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة".

وفي الوقت نفسه، أعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية.

في وقت سابق، ذكر كيلين أن بريطانيا لن تتراجع عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

روابط ذات صلة

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة إضرام النار برجل أمام مسجد

الخارجية الروسية: خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف استفزازية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الروسي في لندن: روسيا لن تبادر إلى التطبيع مع بريطانيا

بايدن: لا نسعى إلى صراع مع إيران

البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على قصف قاعدة "القرية الخضراء" في سوريا

بالفيديو...قصف صاروخي يستهدف قاعدتين أمريكيتين في ديرالزور شرق سوريا

عشرات جنود الاحتياط الاسرائيليين يرفضون الخدمة بعد خطاب نتنياهو

الأمم المتحدة: اللبنانيون يشعرون بالغضب والإصلاحات باتت ضرورية