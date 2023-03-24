بالفيديو...قصف صاروخي يستهدف قاعدتين أمريكيتين في ديرالزور شرق سوريا

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم في سوريا ان قواعد الاحتلال الأميركي في حقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" الغازي (شرق الفرات) بدير الزور شرق سوريا تتعرض لضربات صاروخية.

واكد مراسل العالم انه اكثر من 20 صاروخا استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز شرق دير الزور.

في السياق، قالت مصادر سورية ان الحرائق نشبت في معسكر الطلائع بدير الزور وقاعدة كونيكو بعد تعرضها لقسم من تلك الضربات.

وأعلنت المصادر عن تحليق مكثف للطيران المروحي الأميركي فوق حقل كونيكو شرق الفرات.

ونشأت حالة من الهلع والرعب بصفوف المدنيين في القرى والبلدات القريبة من القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو شمال دير الزور.