ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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وأضاف السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: إن العالم يمر بمنعطف حرج. العديد من البلدان على شفا أزمة المياه وسيواجه العديد من البلدان هذه التحديات الشديدة قريبًا.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الامم المتحدة: هذا تحدٍ عالمي والمشاركة الحقيقية ضرورية لتعبئة الموارد المالية الدولية ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ، وزيادة بناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للمياه في البلدان النامية. ولتحقيق الأهداف المشتركة في مجال المياه ، يجب دعم التعددية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، ويجب على الأمم المتحدة أن تلعب دورها الحيوي في هذا المجال.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: بصفتها دولة شبه جافة ذات موارد مائية محدودة ، فإن جمهورية إيران الإسلامية تعاني من آثار تغير المناخ العالمي مع عواقب وخيمة ، ولهذا السبب ، فإن إيران ، مثل أجزاء أخرى من العالم ، تتأثر بالتدهور البيئي. يشمل هذا التأثير التغيرات في أنماط هطول الأمطار ، والجفاف المستمر ، والإجهاد الحراري ، والعواصف الرملية والترابية ، وتلوث الهواء والماء ، وتآكل التربة ، فضلاً عن فقدان التنوع البيولوجي ، والموائل ، والموارد الطبيعية.

وقال: كحاجة أساسية وحق ، بذلت جمهورية إيران الإسلامية جهودًا كبيرة وستواصل أعمالها وجهودها لتزويد الجميع بمياه شرب آمنة وصحية وآمنة ، فضلاً عن توفير الامكانيات الصحية في هذا المجال.

قال إيرواني: إن جمهورية إيران الإسلامية ، من خلال صياغة خطتها واستراتيجيتها الوطنية لإدارة المياه بالتشاور مع مجموعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصلة ، قد حددت أولويات سياستها لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة الوطنية في 5 حقول بما في ذلك تحسين إدارة المياه ، وجمع البيانات والمعلومات ومعالجتها ، وتعبئة الموارد المالية الوطنية ، وتطوير بناء القدرات والابتكار.

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: الهدف من هذه الخطة هو تعزيز الاستخدام المستدام للمياه وإدارتها ، وتحسين إنتاجية المياه ، والتعامل مع ندرة المياه والتلوث ، والحد من هدر المياه ، وتعزيز التقنيات المتعلقة بالحد من استهلاك المياه ، وتحسين أنظمة الري وزيادة القدرة على الصمود ضد تغير المناخ.

وأضاف: من الأولويات الرئيسية الأخرى لإيران زيادة استدامة الإنتاج الزراعي ، وتحسين الصحة العامة ، وتقليل استهلاك المياه ، لا سيما في القطاع الزراعي ، وتنفيذ إصلاحات قائمة على السوق ، وإنعاش موارد المياه ، وزيادة الوعي العام المحلي والوطني ، وإنشاء البنية التحتية ، واستخدام المياه في حالات الطوارئ وتطوير مزارع الدفيئة باستخدام نهج المياه المتكامل.

قال إيرواني: إن تقديم الخدمات للقرى وسد الفجوة بين المدينة والريف هو أحد الأولويات الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال المياه ، ولهذا الغرض ، وضعت الحكومة خطة واسعة لإمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد ، وفي إطار هذا الإجراء ، سيتم الانتهاء من تقديم الخدمات إلى جميع قرى البلاد بحلول عام 2030.

وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية ، مثل الدول المستهدفة الأخرى ، تأثرت بالإجراءات القسرية الاحادية غير الإنسانية والظالمة. للتدابير القسرية الاحادية تأثير سلبي كبير على وصول شعوب هذه البلدان إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. واجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا البلد ، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي ، عقبات التدابير القسرية الاحادية، وهذه التدابير تتعارض مع حقوق الإنسان ، لا سيما الحق في التنمية والحق في الصحة والحق في الصحة العامة والحق في الوصول إلى التقنيات الموجهة نحو البيئة.

وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية هي خامس أكبر دولة من حيث عدد اللاجئين المتواجدين فيها. على الرغم من التحديات القائمة ، لا سيما فرض التدابير القسرية أحادية الجانب (UCM) ونقص المياه ، يعيش حاليًا أكثر من 5 ملايين لاجئ أفغاني في إيران. إن الاهتمام بتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص من قبل المجتمع الدولي إجراء عاجل لا يمكن إنكاره.

وأكد السفير الإيراني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وانعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في الفترة من 22 إلى 24 مارس 2023 في مقر الأمم المتحدة تحت الرئاسة المشتركة لطاجيكستان وهولندا.

ويعد هذا المؤتمر أهم تجمع دولي في قطاع المياه بعد مؤتمر المياه الأول للأمم المتحدة في الأرجنتين عام 1977.

وشاركت في هذه القمة دول على مستويات مختلفة من رئيس ، ورئيس وزراء ، ووزراء ، وكبار المسؤولين ، وفي نفس الوقت الذي عُقدت فيه هذه القمة ، عُقد أكثر من 500 اجتماع آخر متعلق بالمياه في مقر الأمم المتحدة وبصورة افتراضية.