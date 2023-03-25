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الرئيس العراقي يبحث أزمة المياه في العراق مع "غوتيرش"

الرئيس العراقي يبحث أزمة المياه في العراق مع
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد"، الجمعة، أزمة المياه في العراق مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش".

العالم - العراق

والتقى الرئيس العراقي، في مبنى الأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بحضور وزير الخارجية "فؤاد حسين"، ووزير البيئة "نزاز ئاميدي"، ومحافظ البصرة "أسعد العيداني"، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك.

واستعرض "رشيد" خلال اللقاء الأعباء التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه، فضلا عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة في البلاد، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة.

بدوره، أكد "غوتيرش" أنه يتفهم ماتعانيه بلاد الرافدين من نقص حاد في المياه وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرهما على الواقع الحياتي والبيئي، مجددا دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة.

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الرئيس العراقي يبحث أزمة المياه في العراق مع "غوتيرش"

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