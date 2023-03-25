موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا

العالم - سوريا

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الأخير الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان حول سوريا، ووزعته الخارجية الأمريكية مساء الخميس.

وفي البيان عبرت الدول الموقعة، وهي الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والنرويج وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن تعازيها في الخسائر الكبيرة بالأرواح الناجمة عن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير الماضي، وشجعت المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكل السوريين المحتاجين، وبخاصة الموجودين في أكثر المناطق تضررا.

ورحب البيان المشترك بالنتائج التي حققها مؤتمر المانحين الذي انعقد في بروكسل يوم 20 مارس الماضي، لدعم الشعبين السوري والتركي، وعبر عن تطلعات الحكومات الموقعة على البيان لتحقيق نتائج إيجابية خلال مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، والمزمع عقده في 15 يونيو المقبل.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ومن دون عراقيل إلى كل السوريين بالسبل كافة، بما في ذلك عبر الحدود، ومن خلال الخطوط الجوية.

كما دعا البيان المشترك إلى الحفاظ على التفويض الأممي للمساعدات عبر الحدود وتوسيع نطاقه، مرحبا في هذا الصدد بقيام السلطات السورية بتسهيل وصول المساعدات الأممية عبر الحدود، من خلال معبري باب السلام والراعي، ودعا إلى استمرار ذلك.