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التيار الوطني الحر: نريد رئيسا للبنان يكون القرار له وحده

التيار الوطني الحر: نريد رئيسا للبنان يكون القرار له وحده
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل" إن حزبه يريد رئيسا للبنان يكون "شريكا بالحكم والقرار له وحده" في وقت لا يزال لبنان يعيش فراغا رئاسيا منذ 5 أشهر لعدم توافق القوى السياسية.

العالم - لبنان

وشدد باسيل على أن "التيار الوطني الحر"، الذي يعد من أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي أسسه والد زوجته الرئيس السابق "ميشال عون"، "يريد رئيسا يواجه المنظومة القائمة ويكون القرار له وحده.. رئيسا يحول لبنان إلى محور ولا يكون تابعا لمحاور وصراعات ويسكت عند تهديد سفير".

وأضاف باسيل في مناسبة حزبية، أن "الرئاسة هي مسؤولية وعمل وسهر واقتصاد وسياسة.."، وتابع: "نريد رئيسا إذا جاع شعبه يطعمه بالقانون ولا يتبجح، نريد رئيسا إذا انتخبناه نستطيع أن ننظر في عيون أبنائنا ولا نخجل، نريد رئيسا يكون شريكا في الحكم وليس صورة، فهل عرفتم قيمة الرئيس القوي؟".

وكان باسيل قال بوقت سابق إنه سيرشح نفسه لمنصب الرئاسة إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه بالتزامن مع انسداد الأفق السياسي بالتوصل إلى اتفاق حول مرشح للرئاسة وفي ظل مجلس وزراء بصلاحيات محدودة وتجاذبات تعصف به منذ انتهاء فترة عون الرئاسية.

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