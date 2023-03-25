استهداف صاروخي ومسيّر للقوات الأميركية في سوريا

العالم – خاص بالعالم

وتحدث مسؤولون اميركيون عن اصابة جندي اميركي في القصف الجديد، ليرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا خلال الليلتين الماضيتين إلى سبعة جنود بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي.

في التفصيل، ليلة ساخنة شهدتها القواعد الاميركية غير الشرعية في الشرق السوري، بعد ان صب القصف الصاروخي حممه عليها لليلة الثانية على التوالي.

مصادر محلية سورية قالت ان القصف طال كلا من قاعدتي حقلي كونيكو والعمر النفطيين، وسط سماعِ دويِ انفجارات أعقبه تحليق مكثف للطيران الامريكي وتصاعد للنيران في سماء القاعدتين.

وبينما لا تزال القوات الاميركية تعمل على تقييم الإصابات والأضرار، قال مسؤولون اميركيون أن موقعين للقوات الاميركية تعرضا ليلة الجمعة لاستهداف مباشر، أحدهما بالصواريخ، والاخر بطائرات مسيرة، مدعين إصابة جندي أميركي واحد فقط، ليرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية خلال الليلتين الماضيتين في الشرق السوري إلى سبعة جنود بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي.

وسائل إعلام أميركية ومن بينها فوكس نيوز كشفت عن وجود عدة إصابات في صفوف الجيش الأميركي جراء هجمات ليلة الجمعة، بعضها قد يكون خطيرا.

التناقض في التصريحات الامريكية حول الاصابات ، برز ايضا مع نفي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، وجود خسائر في صفوف الجنود الاميركيين.

وتعليقا على هذه الضربات، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن من كندا أن بلاده لا تسعى إلى صراع مع إيران، وذلك غداة تحميل البينتاغون، قوات متحالفة مع ايران المسؤولية عن الهجمات التي طالت جنوده في سورية ليل الخميس -الجمعة.

واضاف البنتاغون في تصريح سابق أن قواته شنت غارات جوية في دير الزور على مواقع ادعى انها لقوات موالية لايران، بذريعة هجومٍ قاتل، شنته طائرة مسيرة قددر انها إيرانية، على قاعدة خراب الجير

في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. غير ان المصادر السورية الموالية والمعارضة ، اكدت ان القصف استهدف مخازن حبوب واغذية ومركزا للتنمية الريفية،

وردا على التصريحات الاميركية حذر المركز الاستشاري الإيراني في سوريا واشنطن من أن القوات الإيرانية والسورية سترد، إنْ تم استهداف مراكزِها وقواتها على الاراضي السورية، لافتا الى أن الاحتلال الأميركي قام، ليل فجر الجمعة، بتنفيذ عدوان على دير الزور طال نقاط مدنية تحوي على مخازن للتغذية ومراكز للخدمات، واسفر عن سقوط سبعة شهداء وسبعة جرحى من الأبرياء