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شاهد.. إحتجاجات تستقبل نتنياهو في بريطانيا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

واجهَ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى وصوله الى لندن تظاهرات حاشدة نظّمَها ضده معارضون لسياساتِه ويهود ناتوري كارتا المناهضون للصهيونية، ومحتجون على مشروعِ التعديلِ القضائي.

العالم - خاص بالعالم

وتعالت أصوات صراخ وصفيرِ مئات المحتجين الاسرائيليين لدى وصولِ نتنياهو ومصافحتهِ رئيسَ الوزراء البريطاني ريشي سوناك عندَ مدخلِ مقرِ رئيسِ الحكومة البريطانية، بينما كانتْ تتردَّدُ ضدَّه هتافاتُ العار ونتنياهو إذهبْ الى السجن. وفي الجانبِ الآخَرِ من الشارع احتشدَ متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مطالبين باحتجازِ نتنياهو بتهمةِ ارتكابِ جرائمِ حرب. والقتْ الاحتجاجاتُ بظِلالِها على لقاءِ نتنياهو وسوناك وتسبّبتْ بإلغاءِ مؤتمرٍ صحفي كانَ مقرّراً بينَهما.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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شاهد.. إحتجاجات تستقبل نتنياهو في بريطانيا

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