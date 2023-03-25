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اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، نداء عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل لإغاثة المتضررين جراء السيول.

العالم - الیمن

وتواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع.

وقالت الوحدة في بيان إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة، موضحا أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 9012 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.

ووجهت نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية.

من جهة أخرى، تتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في الأودية ومجاري السيول.

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اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

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