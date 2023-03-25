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إعتصامات في محيط المنطقة الخضراء العراقية احتجاجاً على قانون الانتخابات

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أقام العشرات من العراقيين اعتصامات مفتوحة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد حيث مقر البرلمان العراقي، وذلك رفضا لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام سانت ليغو الانتخابي المعدل.

العالم - العراق

وطالب المعتصمون بإلغاء جلسة البرلمان المقررة مساء السبت، والمخصصة لإكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، أو رفع الفقرة المتعلقة باعتماد نظام سانت ليغو.. وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر انعقاد جلسة البرلمان.

من جانبها فرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت جميع بواباتها تزامنا مع الاحتجاجات.

وتظاهر المئات من المعترضين على قانون الانتخابات الجديد فجر اليوم أمام المنطقة الخضراء وطالبوا مجلس النواب بعدم تغيير القانون.

يذكر أن قوى الاحتجاجات في العراق والنواب "المستقلين" اعترضوا على تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضي على فقرات في قانون الانتخابات الجديد المعروف باسم (سانت ليغو) الذي "يهمش القوى الصغيرة والمستقلين" على حد تعبيرهم.

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شاهد.. إعتصامات في محيط المنطقة الخضراء العراقية احتجاجاً على قانون الانتخابات

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