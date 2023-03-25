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السوداني يوجه بتكريم لاعبي منتخب الشباب العراقي

السوداني يوجه بتكريم لاعبي منتخب الشباب العراقي
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت،  بتكريم منتخب الشباب الوطني المتأهّل إلى كأس العالم مع الكادر الفني والإداري.

العالم - العراق

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الاخير "استقبل بعثة منتخبنا الوطني الشبابي الذي أحرز المركز الثاني في بطولة آسيا للشباب، وتأهل إلى كأس العالم للشباب في إندونيسيا."

وهنأ السوداني "بعثة المنتخب واللاعبين الشباب بإنجازهم"، مشيدا ب"المستوى الفني والأداء البطولي الذي قدموه وتوج بتأهلهم إلى كأس العالم، الذي عده منجزا حقيقيا يفتخر به، ومصدر سعادة لأبناء الشعب العراقي، كما نال اهتمام الدولة والحكومة."

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي ب"تكريم لاعبي منتخب الشباب والكادر الفني والإداري"، مؤكدا "دعم مجلس الوزراء للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللمنتخب الشبابي في استحقاقاته المقبلة".

وحث اللاعبين على "الاستعداد الجيد لعكس الصورة المشرفة للعراق في المحفل الدولي القادم، لاسيما أن كل الأنظار ستتوجه إلى نهائيات كأس العالم للشباب والمنتخبات المشاركة".

وبين أن "دعم الرياضة بشكل عام، يمثل أولوية"، مشيرا إلى "استمرار الحكومة في تكريم اللاعبين الأبطال، ودعم الرياضيين والرواد".

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السوداني يوجه بتكريم لاعبي منتخب الشباب العراقي