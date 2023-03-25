بعد دعوة أنصاره لنشر "الموت والدمار".. أمريكا على كف ترامب

العالم – كشكول

ودعا ترامب انصاره الى الاستعداد للمواجهة، في حال اعتقاله، ودعا إلى عزل كل مسؤول عن إنفاذ القانون يجري تحقيقات معه، وكتب على الموقع الإعلامي "تروث سوشال"، المملوك له يقول: "ألفين براج مدعي عام مانهاتن، يمثل خطرا على بلدنا، ويجب عزله على الفور، جنبا إلى جنب مع الراديكالي المجنون جاك سميث، الذي يضايق ويخيف الأبرياء على مستويات لم نشهدها من قبل، ليتيتيا جيمس، أسوأ مدعية عامة في الولايات المتحدة، وأما المدعي العام في أتلانتا فاني ويليس، يحاول تدبير مؤامرة لتدمير أمريكا"!.

هذا الكلام السوقي والبلطجي وغير المسؤول، هو لشخص كان مسؤولا على دولة، تدعي إنها "اقوى في العالم والاكثر ديمقراطية"!، حيث يحرض علنا، انصاره على حرق البلاد، ونشر الموت والدمار فيها، وتعريض حياة مسؤولين للخطر، لمجرد انهم ينفذون القانون ويحققون في جرائمة الاخلاقية والمالية.

اللافت ان ترامب يزعم ان قضية ستورمي دانييلز "تهمة كاذبة"، وكل من يتهمه بها هو شخص "مختل عقليا، منحط يكره الولايات المتحدة الأمريكية"، رغم ان هناك شاهد حي في هذه القضية، وهو محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين، الذي اعترف أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، بانه دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقابل صمتها، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب أمام هيلاري كلينتون.

السلطات الامريكية، تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، فلديه انصار متطرفون على استعداد لتنفيذ كل ما يأمرهم به ترامب دون تفكير، كما حدث يوم السادس من يناير / كانون الثاني عام 2021 ، بعد رفضه الاعتراف بهزيمته بالانتخابات، واعلانه انه تم تنحيته بالاحتيال والتزوير، وهو ما دفع انصاره لشن هجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن، وسقط في الهجوم العديد من القتلى والجرحى.

ان امريكا على موعد مع ازمة جديدة قد تكون اكبر من ازمة الهجوم على الكونغرس، في حال تم توجيه الاتهام الى ترامب ، يوم الثلاثاء القادم، بعد ان تكشفت هشاشة الديمقرطية الامريكية، العاجزة عن التعامل مع شخص، يكفي ان تصغي الى كلامه لإثبات جنونه، والادهى من ذلك، ان هناك الملايين من الامريكيين، على استعداد لفعل إي شيء، من اجل هذا المجنون.. ان امريكا اليوم باتت على كف ترامب.