تونس.. انتشال 9 جثث لمهاجرين أفارقة غير شرعيين

العالم- تونس

جاء ذلك وفق بيان، السبت، عن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي (الدرك) "حسام الدين الجبابلي".

وذكر البيان، أن " وحدات الحرس البحري تمكنت منذ الخميس، وحتى ليلة الجمعة، من ضبط ألفين و982 مهاجرا غير نظامي بينهم 9 تونسيين، وانتشال 9 جثث لأفارقة من جنوب الصحراء بينهم 4 أطفال ورضيع ."

وأضاف، أن "ضبط المهاجرين غير النظاميين تم بعد إحباط 79 عملية هجرة غير نظامية في سواحل مدن صفاقس (جنوب) والشابة (شرق) باتجاه إيطاليا خلال الفترة نفسها".

ومنذ الأربعاء الماضي، وبعد عمليات تمشيط للسواحل تمكن الحرس التونسي من ضبط اكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي أغلبهم من أفارقة جنوب الصحراء.

والخميس، أعلن الحرس الوطني التونسي، "انتشال 7 جثث لمهاجرين غير نظاميين من سواحل جنوب وشرق البلاد خلال 24 ساعة".

وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد"، إلى وضع حد لما قال إنه "تدفق أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا أن الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بأنه "عنصري"، رد سعيد بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، وحذر من المساس بالمقيمين قانونيا في البلاد من دول إفريقيا.