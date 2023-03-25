كييف تهدد روسيا والقوات الموالية لها 'بموسم انفجارات' في القرم

المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا ناتاليا هومينيوك قالت إن القوات الروسية لن تحصل على أي منطقة آمنة في أي نقطة من شبه جزيرة القرم. وأكدت هومينيوك في حديث لقناة محلية أن بلادها جادة جدا في إعادة أراضيها والعودة إلى حدود عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين، محذرة من أن القوات الروسية والموالية لها في شبه الجزيرة ستشعر بموسم الانفجارات في بعض الأماكن والنقاط دون أدنى شك.

هيمينيوك رأت أيضا أن الهجمات الصاروخية الروسية الضخمة أصبحت شيئًا من الماضي، مشيرة إلى أن روسيا لم تعد لديها القدرة على إطلاق خمسين وسبعين وثمانين صاروخًا دفعة واحدة.

وفي تقييم استخباري لوزارة الدفاع البريطانية، قالت الوزارة إن الروس عادوا لاعتماد خطط دفاعية في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، ورجحت توقف الهجوم على المدينة بسبب ما سمته الاستنزاف الشديد للقوات الروسية. وأشارت إلى أن الوضع في باخموت سيئ بسبب التوترات بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر.

وبحسب تقييم الدفاع البريطانية، فإن القوات الأوكرانية أيضا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح في دفاعها عن المدينة.

وميدانيا كثفت القوات الروسية هجماتها على مدن ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشاختارسك.

وفيما يخص الوساطة الصينية نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقيه أي عرض من الصين للوساطة والحوار أو للقاء الزعيم الصيني، وكشف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة 'يوميوري شيمبون' اليابانية أنه طلب من بكين التعاون فيما يتعلق بخطة السلام الأوكرانية المكونة من عشرة نقاط، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه في خطة السلام الصينية.

وفي سياق اخر، اقترح رئيس البرلمان الروسي حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب، ودعا لتعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة أي شخص يقدم المساعدة والدعم لها.