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الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتنبى عملية اطلاق النار على الصهاينة في حوارة

الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتنبى عملية اطلاق النار على الصهاينة في حوارة
السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، مسؤوليتها عن عملية حوارة، التي أصيب خلالها ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح.

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في تصريح صحفي، "تمكّن مقاومونا، من استهداف قوة صهيونيّة عند حاجز حوارة على الطريق الرئيسي في حوارة جنوب نابلس".

وأضافت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بأنها "توجّه الدعوة الجادّة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة للتوحّد ورص الصفوف في جبهة المقاومة الفلسطينيّة، كإطارٍ جبهويٍ ميداني مقاوم".

وقالت: "لتكن المقاومة مهمة وطنيّة راهنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ضد الاحتلال ومستوطنيه، لنكن يدا بيد وكتفا بكتف لخوض المواجهة الشاملة على مساحة الوطن حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال".

هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن ثلاثة جنود اسرائيليين اصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة اثر تعرضهم لإطلاق نار في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وقالت قوات الاحتلال إن مجموعة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على الجنود، وإن وحدات من الجيش تطارد المنفذين. وذكرت وسائل اعلام فلسطينية أن المهاجمين نفذوا عملية فدائية، وانسحبوا من المكان.

هذا وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عن تبنيها للعملية، وقالت إن مقاوميها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية عند حاجز حوارة العسكري.

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