أول تعليق أمريكي على قرار روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروس

العالم-الامریکیتان

وقال البنتاغون في تقرير له نقلته وكالة "رويترز": "لقد رأينا تقارير عن إعلان روسيا (نشر أسلحة نووية في بيلاروس).. لم نر أي سبب لتغيير استعداد قواتنا النووية ، ولا أي مؤشر على أن روسيا تتحضر لاستخدام أسلحة نووية".

وبحسب البنتاغون، فإنه لدى البيت الأبيض الموقف نفسه حول المسألة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس من دون انتهاك الالتزامات الدولية.

وأوضح بوتين أن روسيا لن تسلم أسلحة نووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما كانت تقوم به الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان.