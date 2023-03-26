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السودان..اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكر لحلحلة الأزمة

السودان..اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكر لحلحلة الأزمة
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية والعسكرية السودانية، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد. 

العالم- السودان

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، فرغت، أمس السبت، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بتسليم المسودة للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وأشار إلى أنه عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يجري التوقيع عليها، بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وسبق أن حددت الأطراف المدنية والعسكرية يوم الأول من إبريل/ نيسان المقبل، موعداً للتوقيع على الاتفاق النهائي، يعقبه في السادس من إبريل التوقيع على الدستور الانتقالي، وفي الحادي عشر من الشهر نفسه سيجري البدء في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي بتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وأوضح خالد عمر يوسف، أن مسودة الاتفاق الأولية استندت إلى مرجعيات محددة، هي: الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وفي الإطار ذاته، تنطلق، اليوم الأحد، أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتناقش الورشة خلال أربعة أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية، وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

ويشارك في الورشة ممثلون من القوات النظامية، وممثلو القوى السياسية، ومتقاعدو القوات النظامية، وخبراء من داخل وخارج السودان، ومن المقرر أن تكون توصيات الورشة جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.

المصدر: العربي الجديد

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السودان..اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكر لحلحلة الأزمة

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