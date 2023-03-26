العراق ينضم رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام مجاري الماه العابرة للحدود

العالم - العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء يوم السبت، أن "العراق أودع صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023".

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أن الاتفاقية الدولية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

وأشار بيان الوزارة العراقية إلى أن بلادها تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو الـ 49 في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي.

وفي السياق نفسه، سبق أن شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال إدارة المياه والزراعة.

وأكد جمال رشيد أن هناك خطوات إيجابية اتخذها العراق للتوصل إلى معالجات جذرية لمشكلة المياه، وأن حكومة محمد شياع السوداني ماضية في عملها وبانتظار إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع الضرورية بهذا الشأن.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن الجهات المعنية في بلاده اتخذت إجراءات عملية لتحسين أساليب إدارة المياه والحفاظ عليها لمواجهة شحة المياه في العراق، لافتا إلى أن "جميع مصادر أنهار العراق والروافد تقع خارج البلاد وهذا يستدعي المزيد من التعاون للوصول إلى صيغ وتفاهمات تضمن حصصا مائية عادلة وكافية لجميع الأطراف".

ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".