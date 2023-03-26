حكومة كردستان العراق: قرار القضاء الفرنسي حول انبوب النفط لن يعيق علاقاتنا ببغداد

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كردستان، انها "أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لمنطقة كوردستان".

وأضاف البيان أن "رئيس حكومة كردستان العراق، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى المنطقة جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استنادا إلى الدستور".

وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق، أكدت أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، لافتة إلى أن وفدا لها "سيزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".