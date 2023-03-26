هل ستطيح التعديلات القضائية بحكومة نتنياهو ؟

العالم - مراسلون

تستمر التظاهرات وتعم كافة مناطق كيان الاحتلال وسط تعمق الازمة السياسية والأمنية وأنقسام حاد بالمجتمع الاسرائيلي وداخل الجيش والمنظومة الأمنية الاسرائيلية في ظل فشل كافة المحاولات لتطويق الأزمة.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي ناصر الهدمي لقناة العالم:"الواقع الذي نعيشه اليوم حالة انفصام وشرخ عميق للمجتمع الصهيوني، نراه اليوم انه تتويج لكل ما جری خلال السنوات الماضية".

أكثر من مئتي الف متظاهر بتل ابيب وصولا الى القدس المحتلة تجمهروا أمام المنزل الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مطالبين بمحاسبته وأسقاط حكومته وبعدم الاستمرار فيما يعرف بالعبث بجهاز القضائي.

وقال الناشط السياسي أحمد جلاجل لقناة العالم:"لن يكون هناك توقف للتظاهرات الا بتوقف المتغيرات التي تمس النظام القضائي واعتقد انه لن يحصل الا باستمرار هذه التظاهرات نحو الاطاحة بنتنياهو".

وتجري التظاهرات وسط رفع لحالة التأهب وانتشار أعداد كبيرة من الواحدات الخاصة وعناصر الشرطة مع تزايد التخوفات والاحتمالات الحرب الأهلية داخل الكيان المحتل.

الانقسام بالشارع الاسرائيلي بات واضحاً من خلال التظاهرات حيث وصل الانقسام الی الاشتباك بالايدي بين انصار نتنياهو ومعارضيه وكل ذلك لتعنت رئيس الوزراء وحكومته وزمرته الحاكمة بما يعرف بالانقلاب علی القضاء والتفرد بالحكم.