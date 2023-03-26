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حرب اليمن ... تراجيديا طالت 8 أعوام

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال معهد سي اف آر الاميركي ان حرب الـ8 أعوام في اليمن وضعت الأزمة الانسانية في هذا البلد ضمن أسوأ الأزمات العالمية في القرن الاخير

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