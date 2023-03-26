اليمن..استعدادات واسعة للخروج في مسيرات يوم الصمود الوطني

العالم- اليمن

ودعا قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة له مساء أمس السبت الشعب اليمني للخروج عصر اليوم الأحد والمشاركة الواسعة في مسيرات الذكرى الوطنية الثامنة للصمود الوطني، ليعلن لكل العالم عن تمسكه بقضيته العادلة محذرًا تحالف العدوان من الاستمرار في الحصار والعدوان والاحتلال.

ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات، في وقت سابق، جماهير الشعب اليمني إلى الخروج الواسع في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياءً لليوم الوطني للصمود، مؤكدة أهمية المشاركة الواسعة في إحياء اليوم الوطني للصمود للتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات، ساحات الاحتشاد لإحياء اليوم الوطني للصمود في صنعاء والمحافظات.

ففي العاصمة صنعاء حددت اللجنة المنظمة ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة اليوم الوطني للصمود للمسيرة الكبرى التي ستخرج عصر اليوم الأحد.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة مدينة صعدة، وساحة شعارة برازح، أماكن لإحياء اليوم الوطني للصمود.

وفي إب حددت اللجنة المنظمة الإستاد الرياضي بمركز المحافظة، والشارع العام بمدينة يريم، مكاناً لمسيرة اليوم الوطني للصمود.

وفي البيضاء حددت اللجنة المنظمة مثلث البنك بمدينة البيضاء، وشارع نادي الأحمدي أمام النافورة بمدينة رداع، والشارع العام بمدينة السوادية، أماكن لمسيرات اليوم الوطني للصمود.

وفي الجوف حددت اللجنة المنظمة ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون لمديريات الجوف الأسفل، كما حددت مركز مديرية المراشي لمديريات الجوف الأعلى مكانًا لمسيرة اليوم الوطني للصمود.

فيما حددت اللجنة المنظمة مركز محافظة المحويت لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت، وحددت مراكز بقية المديريات في المحافظة أماكن لمسيرات اليوم الوطني للصمود عصر اليوم الأحد.

وفي ذمار حددت اللجنة المنظمة المدينة مكانًا للاحتفاء باليوم الوطني للصمود.

وفي ريمة حددت اللجنة المنظمة مركز مديرية الجبين ومراكز المديريات الأخرى أماكن لمسيرات اليوم الوطني للصمود.

وحددت اللجنة المنظمة في محافظة مارب مديرية صرواح ومنطقة قانية في مديرية ماهلية مكانًا لمسيرات اليوم الوطني للصمود.

فيما حددت اللجنة المنظمة مديريتي دمت والحشاء بمحافظة الضالع مكانًا لمسيرات اليوم الوطني للصمود.

وفي حجة حددت اللجنة المنظمة المدينة للمسيرة المركزية ومسيرات في كافة المديريات إحياء لليوم الوطني للصمود.

وفي عمران حددت اللجنة المنظمة مركز المحافظة شارع الشهيد الصماد للمديريات الشرقية والجنوبية وساحة مدينة خمر للمديريات الشمالية والغربية إحياء لليوم الوطني للصمود.

ودعت اللجنة المنظمة إلى الاحتشاد الكبير في شارع الميناء بمدينة الحديدة إحياء لليوم الوطني للصمود عصر اليوم الأحد.