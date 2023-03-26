دول عربية تدين حرق نسخة من القرآن في الدنمارك + فيديو

العالم - اوروبا

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في السعودية وقطر والأردن والمغرب والكويت وليبيا.

ويوم الجمعة، أقدمت مجموعة متطرفة على حرق القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء المتطرف أنصار مجموعة تدعى "Patrioterne Gar Live (Patriots Live)" في الدنمارك، حيث تم بث الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة له، وأقدموا على حرق العلم التركي.

يُذكر أن زعيم حزب "الخط المتطرف" الدنماركي اليميني، راسموس بالودان، قام في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بإحراق نسخة من المصحف الشريف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.

وبعدها بأيام، أقدم على حرق نسختين من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاغن، وأمام أحد المساجد.