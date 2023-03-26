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قائد الثورة يتبرع بـ 15 مليار ريال لإطلاق السجناء المعسرين

قائد الثورة يتبرع بـ 15 مليار ريال لإطلاق السجناء المعسرين
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

على اعتاب مهرجان لجنة الدية لجمع التبرعات لمساعدة السجناء المدانين بجرائم غير عمدية وغير قادرين على دفع الدية التي بذمتهم، خصص قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مبلغ 15 مليار ريال لهذا العمل الخيري.

العالم - ايران

وفي هذا الصدد وعلى اعتاب المهرجان الـ 36 للجنة الدية بالبلاد الخاص بدعم إطلاق سراح السجناء المدينين ماليا والسجناء غير القادرين على دفع الدية التي بذمتهم جراء حوادث في المصانع وحوادث مرورية، خصص قائد الثورة الاسلامية مبلغ 15 مليار ريال لهذا العمل الخيري.

ويقام هذا المهرجان سنويا خلال شهر رمضان المبارك بجهود اللجنة الشعبية لمتابعة شؤون الدية ومساعدة السجناء المحتاجين بحضور جمع من المسؤولين والمحسنين الخيرين في طهران والمدن المختلفة بالبلاد.

يذكر انه منذ بداية إنشاء لجنة الدية ومع تقديم الدعم المعنوي لانشطة هذه اللجنة الشعبية، قدم سماحة القائد 158 مليار ريال، الامر الذي وفر الأرضية لإطلاق سراح ما يقرب من 2000 من السجناء المعسرين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة.

وخلال زياراته للمحافظات حظي السجناء المدانون بجرائم غير عمدية باهتمام ورعاية سماحة قائد الثورة، فعلى سبيل المثال تبرع بمساعدة قدرها 50 مليار ريال في زيارته إلى كرمانشاه ، لاطلاق سراح 240 سجينا وتبرع بـ 10 مليارات ريال خلال زيارته إلى بجنورد لإطلاق سراح 125 سجينا مدانا بجرائم غير عمدية.

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