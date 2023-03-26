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الكويت.. حريق محدود في بئر غربي البلاد

الكويت.. حريق محدود في بئر غربي البلاد
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأحد، نشوب حريق محدود بالقرب من بئر نفطية في منطقة بغربي البلد.

العالم- الكويت

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الحريق المحدود نجم عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الشركة عدم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحريق لم يؤثر سلبا على عمليات الإنتاج أو الإمدادات.

وكانت الكويت قد أعلنت يوم الإثنين الماضي حالة الطوارئ في أعقاب حدوث تسرب نفطي غرب البلاد.

وذكرت أن الحادث ليس له أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة وأن كافة القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

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