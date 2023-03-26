أول سورية محجبة تقسم على القرآن وتبدأ بممارسة أعمالها كقاضٍ رسمي في أمريكا

العالم - سوريا

وبحسب موقع "haber7" فقد استلمت السيدة السورية "نادية القحف" 50 عاماً منصبها كأول قاضية محجبة في ولاية نيو جيرسي بعد أن رشحها حاكم الولاية "فيل مورفي" للمحكمة العليا الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن "نادية" انتقلت إلى الولايات المتحدة قادمة من سوريا منذ كانت في الثانية من عمرها، حيث أصبحت الآن قاضية بشكل رسمي وأدت قسمها على القرآن الكريم.

وأضاف الموقع التركي أن المحامية السورية ستخدم في مقاطعة "باسايك" وهي سعيدة جداً بهذا القرار، حيث خدمت من قبل منذ عام 2003 في مجلس إدارة فرع نيو جيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهي (منظمة إسلامية للحقوق المدنية).

وتابع أن القاضية "نادية" ركزت على قضايا الهجرة أثناء تخصصها في قانون الأسرة بمكتب المحاماة الخاص به، كما عملت كرئيس لمركز باسيك كاونتي الإسلامي، أحد أكبر المساجد في الولاية، وكمستشار قانوني لـ Wafa House وهي منظمة غير ربحية مختصة بالعنف المنزلي والخدمات الاجتماعية مقرها كليفتون.

ويعد تعيين القاضية السورية المحجبة الأول من نوعه في الولايات المتحدة، لكن سبق أن تم تعيين قضاة مسلمين مثل “شريفة سلام” القاضية في المحكمة العليا في إسكس و"كاليمة أحمد" في هدسون، وكذلك القاضي “سهيل محمد” في باسيك بينما يرأس هاني مولى، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، قسم الاستئناف حالياً.