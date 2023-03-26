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الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة الخيب المحاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.

العالم - العراق

ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.

وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: "بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".

وشدد المسؤول الأمني العراقي على أن منطقة قاطع النخيب – عرعر، "مؤمنه بالكامل، وليس هناك أي تعرض إرهابي".

يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.

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