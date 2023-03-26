الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

العالم - العراق
ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.
وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: "بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر".
وشدد المسؤول الأمني العراقي على أن منطقة قاطع النخيب – عرعر، "مؤمنه بالكامل، وليس هناك أي تعرض إرهابي".
يشار إلى أن مدينة النخيب تقع على حدود محافظة الأنبار، محاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.