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جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة بالسعودية في أيار

جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة بالسعودية في أيار
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن أن قمتها المقبلة الـ32، سيتم عقدها في المملكة العربية ‏السعودية، خلال شهر مايو/ أيار المقبل.‏

العالم- السعودية

وقال الأمين العام المساعد المشرف علي شؤون مجلس الجامعة، السفير حسام زكي، في بيان، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 بالسعودية في 1 مايو، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، مع الحكومة السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وتابع زكي أن القمة المقبلة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها علي مدار 5 أيام.

وانعقدت في الجزائر، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء.

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جامعة الدول العربية تعلن عقد قمتها المقبلة بالسعودية في أيار

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