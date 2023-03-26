البرهان: السودان يسعى لبناء جيش لا يتدخل في السياسة

العالم- السودان

جاء ذلك خلال جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتعاون مع الآلية الثلاثية، اليوم الأحد.

وأضاف البرهان أن القوات الأمنية تسعى لتمكين أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها.

وشدد على ضرورة بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.

كما دعا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديمقراطي في البلاد.