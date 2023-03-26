يوم الصمود الوطني.. الذكرى الثامنة للعدوان

العدوان السعودي الذي انطلق تحت مسمى عاصفة الحزم والعزم ثم تغيرت عناوينه وشعاراته عدة مرات مُني بهزيمة كبيرة حيث تفكك ما يسمى بالتحالف العربي الذي اطلقته السعودية، ولم يستطع هذا التحالف او هذه الحرب ان تحقق اي اهدافها التي رفعتها ومنها تدمير قوة اليمن الصاروخية واعادة ما تسمى بحكومة منصور هادي الى العاصمة صنعاء او القضاء على حركة انصارالله.

ومع فشل التحالف وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين في اليمن وكذلك احداثه دمار واسعا وكبيرا جدا في البنية التحتية وفرضه حصارا خانقا على الشعب اليمني طيلة هذه السنوات، الا ان اليمن لم ينكسر واستطاع الصمود، وتحول في الاعوام الاخيرة من موضع الدفاع الى الهجوم واستطاع ان يحقق انجازات عسكرية كبيرة ووصلت قواته الى قلب العواصم المعتدية ما احدث حالة من توازن القوى، كما استطاعت القوات اليمنية استعادة العديد من المناطق التي خسرتها خلال السنوات الاولى.

وتقدر المنظمات الدولية بان اليمن تكبد خسائر فادحة تتجاوز 500 مليار دولار، كما قتل بشكل مباشر او غير مباشر اكثر من نصف مليون مدني اغلبهم ماتوا بسبب تفشي المجاعة والاوبئة التي احدثها العدوان جراء استهدافه البنية التحتية للبلاد واستخدامه كم هائل من الاسلحة التي زودته بها القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.

وبهذا الشأن نحاور عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله الدكتور حزام الاسد والاعلامي اليمني محمد الزبيدي حيث سألناهما الأسئلة التالية:

-في البداية كيف تقيمون الوضع اليوم بعد ثمان سنوات من الحرب والحصار على الشعب اليمني؟

-هل حققت ما تسمى بعاصفة الحزم اهدافها والى اين وصلت؟

-ما هي اهم الدلايل والابعاد الذي مر به العدوان خلال الثمان سنوات الماضية؟

-كيف قيّمتم الوضع العسكري خلال السنوات الماضية وكيف استطاع اليمنيون الصمود؟

-ماذا عن تحالف العدوان اليوم ما هو وضعه سياسيا وعسكريا بعد ثمان سنوات؟

-ما هو حجم الخسائر التي لحقت باليمن خلال الثمان السنوات الماضية؟

-لماذا برأيكم فشلت خلال السنوات الماضية جميع الحلول لانهاء الحرب ورفع الحصار؟

-ما هي الاهداف التي رفعتها السعودية وماذا حققت اليوم بعد ثمان سنوات؟

-ماذا عن الاختلافات التي عصفت بالتحالف خلال السنوات الماضية؟

-ما هو سر قوة اليمن الذي جعلته يصمد خلال السنوات الماضية؟

-كيف تقيّمون حجم وقدرة القوات اليمنية اليوم بعد ثمان سنوات من الحرب والحصار؟

-ماذا عن موقف المجتمع الدولي طيلة الثمان سنوات الماضية خلال ما ارتكبه العدوان من جرائم ضد الانسانية؟

-اليوم بعد ثمان سنوات من الحرب الى اين تتجه الامور، هل يستمر العدوان للعام التاسع ام ان فرص السلام اصبحت اكبر اليوم؟

-هل باستطاعت اليمن ان يصمد للعام التاسع بنظركم، وما هي اهم نقاط ضعف السعودية اليوم بعد ثمان سنوات من العدوان؟

-ماهي مطالب اليمن اليوم من اجل انهاء الحرب ورفع الحصار، وهل ستتمكن من انتزاع هذه المطالب؟