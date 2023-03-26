حشود ضخمة في صنعاء ومدن اخرى في الذكرى الثامنة للعدوان

العالم - خاص بالعالم

المحتشدون هنا اكدوا الاستمرار في الصمود في وجه العدوان ونددوا بالسياسات الأميركية تجاه اليمن ودعمها المستمر لدول العدوان في اطار فرض الحرب والحصار على الشعب اليمني مشددين على جهوزية الشعب اليمني لجميع خيارات المواجهة.

المتظاهرون أحرقوا العلمين الامريكي والاسرائيلي، تنديدا بالدور الذي لعبته الاداراة الامريكية والكيان الصهيوني في الحرب.

وحذر البيان الختامي للمسيرات، تحالف العدوان من الاستمرار في الحرب والحصار والاحتلال واكد الصمود و الثبات في المواجهة حتى تحقيق النصر.

وشهدت عشرات المدن اليمنية ومنها الحديدة وصعدة وذمار وحجة، مسيرات مشابهة اكد خلالها المتظاهرون استمرارهم في دعم القيادة السياسية والجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.



وذلك غدا تأكيد السيد عبدالملك الحوثي على صمود الشعب ودعوة دول العدوان الى ايقاف حربها وحصارها والخروج الفوري من مستنقع اليمن مهددا اياها بحرب مدمرة في العام التاسع للعدوان اذا لم يتوقف حربها وترفع الحصار.

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