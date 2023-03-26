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تأهل إيراني لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية

تأهل إيراني لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تأهل المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم الشاطئية إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية بالفوز على عُمان.

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في اطار الدور نصف النهائي في البطولة الجارية في تايلندا، تمكنت ايران من الفوز على عمان بنتيجة 6-3 .

وقد سجل اهداف ايران كل من محمد علي مختاري (هدفان) ومهدي مير جليلي وعباس رضائي وعلي ميرشكاري وامير حسين اكبري.

وكانت ايران قد تصدرت المجموعة الثانية بالفوز على ماليزيا 14-5 وأوزبكستان 11-2 والإمارات 7-2 ، ومن ثم فازت على البحرين 10-0 في الدور ربع النهائي لتتاهل الى الدور نصف النهائي وكذلك الى نهائيات كاس العالم 2023 في الامارات.

اما عمان فقد تصدرت المجموعة الرابعة بثلاثة انتصارات ومن ثم فازت في الدور ربع النهائي على الصين 11-0 متاهلة الى الدور نصف النهائي.

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تأهل إيراني لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية