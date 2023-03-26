الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عمران خان: اتفاق طهران والرياض هدية عظيمة لدول المنطقة وستعزز تعاونها

عمران خان: اتفاق طهران والرياض هدية عظيمة لدول المنطقة وستعزز تعاونها
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، استئناف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإیرانیة والسعودية فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين دول الجوار وخاصة باكستان، مؤكداً ان على المنطقة أن تتحلی بالوعي والدراية بشأن دور العناصر التخريبية ومنها الکیان الصهیوني.

العالم - إيران

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" فقد هنأ عمران خان، الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حكومةً وشعباً بحلول عید النوروز والسنة الشمسية الجديدة، وصرح أن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية في هذه الفترة يعد تطوراً جديداً وبشارة جيدة لجميع دول المنطقة والعالم ومنها باكستان.

وأضاف: إن إيران صديقة باكستان وجارتها، والسعودية شريكنا المهم ونعتقد أن حل الخلافات بين هذين البلدين الصديقين والشقيقين سيساعد في تعزيز الوحدة والتلاحم في المنطقة.

وأشار إلى زيارته الرسمية لإيران في أكتوبر 2019 للمساعدة في تهدئة التوترات في المنطقة، وقال: إن إسلام أباد لطالما حاولت لتسهيل الحوار بين طهران والرياض ونرى اليوم أن مبادرة صديقتنا وشريكتنا الاستراتيجية، الصين، أثمرت عن اتفاق بين إيران والسعودية.

وحذر عمران خان من تحركات العناصر التخريبية لخلق سوء تفاهم بين اللاعبین المهمين في المنطقة، وقال إن الاحتلال الاسرائيلي لطالما ارتکب أعمالا عدوانية ضد إيران وتخشى بالتأكيد إحياء العلاقات بين هذين البلدين.

وأضاف أن الاحتلال الصهیوني للأراضي الفلسطينية مستمر وهذا الکیان يحاول دائمًا بث التفرقة والسيطرة، ومن هذا المنطلق يجب أن نكون حذرين بشأن الدور التخريبي للصهاينة وحماتهم.

وقال: إن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات هدية عظيمة للمنطقة وبشارة جيدة لحل الأزمة اليمنية، كما أن سماع أنباء عن استئناف العلاقات بين السعودية وسوريا واعد.

روابط ذات صلة

إسلام آباد تهنئ طهران بمناسبة العالم الإيراني الجديد

دعوة رسمية من الملك السعودي للرئيس الإيراني لزيارة الرياض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليس هناك ما هو سري.. بوتين يعلق على علاقات روسيا مع الصين و القلق الغربي المتفاقم

بالفيديو.. الواقع العسكري في الميدان يعكس قدرات صنعاء في التصدي للعدوان

عمران خان: اتفاق طهران والرياض هدية عظيمة لدول المنطقة وستعزز تعاونها

بالفيديو.. انطلاق مسيرات إحياء اليوم الوطني للصمود في صنعاء والمحافظات

الرئاسة الفلسطينية تتهم "إسرائيل" بمحاولة جر المنطقة للتصعيد

تأهل إيراني لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية