عمران خان: اتفاق طهران والرياض هدية عظيمة لدول المنطقة وستعزز تعاونها

العالم - إيران

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" فقد هنأ عمران خان، الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حكومةً وشعباً بحلول عید النوروز والسنة الشمسية الجديدة، وصرح أن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية في هذه الفترة يعد تطوراً جديداً وبشارة جيدة لجميع دول المنطقة والعالم ومنها باكستان.

وأضاف: إن إيران صديقة باكستان وجارتها، والسعودية شريكنا المهم ونعتقد أن حل الخلافات بين هذين البلدين الصديقين والشقيقين سيساعد في تعزيز الوحدة والتلاحم في المنطقة.

وأشار إلى زيارته الرسمية لإيران في أكتوبر 2019 للمساعدة في تهدئة التوترات في المنطقة، وقال: إن إسلام أباد لطالما حاولت لتسهيل الحوار بين طهران والرياض ونرى اليوم أن مبادرة صديقتنا وشريكتنا الاستراتيجية، الصين، أثمرت عن اتفاق بين إيران والسعودية.

وحذر عمران خان من تحركات العناصر التخريبية لخلق سوء تفاهم بين اللاعبین المهمين في المنطقة، وقال إن الاحتلال الاسرائيلي لطالما ارتکب أعمالا عدوانية ضد إيران وتخشى بالتأكيد إحياء العلاقات بين هذين البلدين.

وأضاف أن الاحتلال الصهیوني للأراضي الفلسطينية مستمر وهذا الکیان يحاول دائمًا بث التفرقة والسيطرة، ومن هذا المنطلق يجب أن نكون حذرين بشأن الدور التخريبي للصهاينة وحماتهم.

وقال: إن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات هدية عظيمة للمنطقة وبشارة جيدة لحل الأزمة اليمنية، كما أن سماع أنباء عن استئناف العلاقات بين السعودية وسوريا واعد.