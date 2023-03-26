مسؤول يمني: صمود شعبنا حثَّ العالم للتحرك بوجه أمريكا

العالم - اليمن

وقال حامد، في تصريح لمراسل شبكة المسيرة: تقدمنا على الصعيد العسكري منذ بداية العدوان بشكل كبير وملحوظ، وما نراه من عروض عسكرية دليل على أن العدوان زاد قواتنا المسلحة حضورا وقوة.

وشدد على أن جيشنا اليوم أصبح أمة مصنعة، تصنع حاجاتها من الطلقة إلى الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة.

وأضاف أن حضور شعبنا الكبير والمتواصل في ميادين المواجهة يعبر عن الوعي العالي لهذا الشعب، مردفا بقوله: إن شعبنا بحضوره الفاعل يؤكد أن الحرب لن تزيده إلا قوة وحضورا، وبفضل الله حولنا العدوان والتحديات إلى مدرسة للبناء عليها.

وتابع: إن الشعب اليمني يقود أبناء الأمة الإسلامية في وعيه تجاه قضية فلسطين وقضايا الأمة الكبرى، مشيرا إلى أن تزايد الحضور الشعبي في الميدان دليل على مستوى الوعي العالي لدى شعبنا العزيز.