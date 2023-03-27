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ما نسبة نشوب حرب أهلية بداخل الكيان الصهيوني؟

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي راسم عبيدات وجود تصريحات تقول بأن الأمور داخل الكيان ذاهبة نحو حرب أهلية الا أن الاحتجاجات داخل الكيان لم تبلغ قمتها وهي محكومة بوجود تناقض خارجي في أن كل القوى بيمينها ويسارها متوحّدة في اطار ربط وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه واذا ما دخلت في حرب أهلية فهي الخاسر.

العالم - خاص بالعالم

وأشار عبيدات الى أن كيان الاحتلال سيتهدده خطر وجودي فهو يحرص دائما على عدم الدخول في المظهر الأخير من مظاهر الأومة وهي الحرب الداخلية على الرغم من أن الكيان الاسرائيلي يتآكل من الداخل ولا نعتقد بانهياره لوحده من داخله فهنالك قوى اقليمية ودولية تقف الى جانب هذا الكيان.

وشهدت الساعات القليلة الماضية موجة واسعة من الاحتجاجات في كيان الاحتلال، وسط تخوفات من تأزم الموقف إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن هناك.

واندلعت الاحتجاجات في إسرائيل بدءًا من مساء يوم الأحد 26 مارس 2023، وذلك على خلفية عدة قرارات أصدرها رئيس الوزراء هناك، بنيامين نتنياهو، والتي تقضي بإدخال تعديلات قضائية أو ما يسمى بقانون الإصلاح القضائي الجديد.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين حول منزل نتنياهو، للمطالبة بإيقاف الإصلاحات التي ينوي إدخالها على قانون النظام القضائي الجديد والمطروح أمام الكنيست، كما احتجوا على إقالة وزير الدفاع/ يوآف جالانت.

وعقب تصاعد حدة الأزمة تراجع نتنياهو عن قراراته، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الأخير أبلغ الائتلاف الحكومي بتعليق التعديلات القضائية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل في حكومة نتنياهو ياريف ليفين، عن رفضه لوقف تشريع الإصلاحات، ملوحاً باستقالته في حالة رضوخ الحكومة لمطالب المتظاهرين، وهو ما يضع حكومة نتنياهو في أزمة أمام المتظاهرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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