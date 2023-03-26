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بيان مسيرات الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن: نعلن للعالم كله تمسكنا بقضيتنا العادلة ونحذر تحالف العدوان من استمرار عدوانه وحصاره واحتلاله

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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