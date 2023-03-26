قيادي يمني يكشف ما الذي حصل باليمن بعد 8 سنوات من العدوان؟

وقال الاسد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": ان هنالك تغير حصل ايضاً في موازين القوى وتكافؤ في الانتاج وتطوير المنظومات العسكرية للقدرة الصاروخية اليمنية، التي ترافقت مع انجازات الجيش اليمني على ارض الواقع.

واوضح الاسد، صحيح ان هناك معاناة يعانيها ابناء الشعب اليمني نتيجة انقطاع المرتبات بسبب سيطرة قوى العدوان على منابع النفط والموانيء والجزر اليمنية، وبسبب الحصار الجائر الذي يحرم اطفال اليمن حتى من الحليب وطحين الخبز وابسط الاشياء الاساسية للحياة، ولكن هنالك في المقابل التفاف شعبي وتوحيد للموقف حول قيادة واحدة حول مسار ومواجهة وهزيمة العدو المتغطرس والعدوان الجائر الذي تبنته الولايات المتحدة الامريكية منذ اليوم الاول الذي اعلن عن الحرب ضد اليمن على لسان وزير خارجية السعودية وبمباركة واشراف امريكي مباشر ودعم واسناد بريطاني وعملائهم في المنطقة.

هذا وقد نظمت جماهير الشعب اليمني مسيرات ضخمة جدا في العديد من المحافظات في الذكرى الثامنة للعدوان على بلادهم تحت شعار اليوم الوطني للصمود.

وندد المحتشدون بالسياسات الأميركية والعدوان والحصار السعودي الاميركي على بلادهم وأحرقوا العلمين الامريكي والاسرائيلي، تنديدا بالدور الذي لعبته الاداراة الامريكية والكيان الصهيوني في الحرب. وحذر البيان الختامي للمسيرات، تحالف العدوان من الاستمرار في الحرب والحصار والاحتلال واكد الصمود والثبات في المواجهة حتى تحقيق النصر.

بدوره أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي؛ الجاهزية لخوض اي خيار؛ داعيا تحالف العدوان الى اعلان انسحابه اذا اراد، والا فان حجم الهزيمة سيكبر ليصبح هزيمة منكرة تخلد لكل شعوب العالم.

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