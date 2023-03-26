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هل حقق العدوان على اليمن ما كان يصبوا اليه؟ شاهد الاجابة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد الاعلامي اليمني محمد الزبيدي، ان شعب اليمن عانى ظلمين خلال السنوات 8 الماضية خلال العدوان، الاولى حينما خيض بحقه هذا العدوان الوحشي المتغطرس الذي على رأسه امريكا ومن ورائه الاحتلال الاسرائيلي وبريطانيا بتنفيذ اماراتي وسعودي.

وقال الزبيدي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": ان المظلومية التي مورست بحق الشعب اليمني هي تغييب اللحظة التاريخية والمفصلية، حيث تمر اليوم ذكرى الصمود الوطني في عامها الثامن والدخول في العام التاسع، مشيراً الى انها لحظة تفترض ان تكون عين العالم على هذا البلد، الذي مورس بحقه هذا القدر من الحرب والقتل والتدمير، وان يصبح كل شيء فيه هدف عسكري كي يستهدف ويدُمر كل شيء في هذا البلد.

وتساءل الزبيدي، ما الذي جرى بعد ثمان سنوات من الحرب؟ وقال: انهم كانوا يتوهمون في اللحظات الاولى انهم سيحسمون المسألة في يوم او اسبوع او شهر وشهرين، بينما يمر اليمن اليوم بثمان سنوات من الحرب العدوانية، معتبراً ان ما حصل بالفعل هو فشل ذريع لهذا العدوان، هذا الفشل نتاجه وخلفياته وحيثياته هو نتيجة الصمود الاسطوري اليمني الكبير والعظيم، الذي اختاره الشعب اليمني وحصد ثمار خياره هذا وسط التغييرات الكبرى الذي سطرها بدفع العدوان نحو الهزيمة وماذا حقق من عدوانه.

شاهدو المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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