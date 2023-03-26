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القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، اجندة وزيرا خارجية ايران وماليزيا

القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، اجندة وزيرا خارجية ايران وماليزيا
الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع نظيره الماليزي "زامبري عبدالقادر"، حواراً خلال اتصال هاتفي اليوم الاحد، حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وهنأ أمير عبداللهيان خلال هذا الاتصال عبدالقادر، بحلول شهر رمضان المبارك؛ واصفا "الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ماليزيا، "بلدين مسلمين تجمع بينهما مشتركات كثيرة"، ومتطلعا الى تنامي هذه الاواصر اكثر من اي وقت مضى.

كما شكر وزير الخارجية الايراني، مواقف الحكومة الماليزية الداعمة لفلسطين؛ مستذكرا يوم القدس العالمي (في اخر يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام)، وقال: اننا نتوقع من الدول الاسلامية ان تتخذ اجراءات فاعلة من اجل حماية فلسطين.

في المقابل، هنأ وزير الخارجية الماليزي نظيره الايراني بقدوم الشهر الفضيل؛ مؤكدا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لبلاده في المنطقة، كما اعرب عن امله في توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر .

وتطرق "عبدالقادر" في هذا الاتصال، الى الاتفاق لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية، واكد بانه يصب في مصلحة السلام والاستقرار داخل منطقة غرب اسيا.

كما جاء في هذا الخبر، ان وزيري الخارجية الايراني والماليزي تباحثا خلال الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، التطورات على الساحة الافغانية وفي اوكرانيا ايضا.

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