خبير يكشف التجربة الفريدة التي سطرها اليمنيون وافشلت اهداف العدوان

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": ان الشعب اليمني قدم تجربة نموذجية من حقه ان يفخر بها ويفاخر بها على العالم، ومن حقنا ان نبدي الاعجاب بهذا الصمود الاسطوري، مشيراً الى ان هذه التجربة تفيد بعدة مستويات اساسية، الاولى ان النصر العظيم الذي حققه الشعب اليمني جاء نتيجة التوكل على الله والاعتماد على النفس وايمانه بقدرته على الدفاع، واكد ان انتاج الانجازات الحقيقية أمّن له هذا الانتصار العظيم.

واوضح ان العبرة الثانية من ذلك هو ان الشعب اليمني كان يقاتل مع الحق ولم يعتدي طوال مسيرة الثمان سنوات، ورغم كل الظلم والمآسي التي لحقت وعانى منها الشعب اليمني، لم تحرف بصيرته عن الالتزام بقواعد الصراع رغم ان العدو كان دائماً يتجاوز هذا الصراع ويرتكب المجازر بحق المدنيين، ومع ذلك كان الشعب مع قواته المسلحة دوماً يلتزم بقواعد الصراع الحرب الحقيقية.

واضاف ان قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك الحوثي قد حدد في خطابه ليلة امس، معالم الثورة للسنة القادمة، واعطى صورة واضحة لكل الذين يريدون الاعتداء على اليمن، بان الشعب اليمني جاهز بصواريخه وبمسيراته وبمقاتليه وبارادته لمواصلة الدفاع عن وطنه، واذا اراد العدو ان يواصل عدوانه فان اللغة والرد معروف والتجربة السابقة خير دليل على ما يمكن ان تفعله اليد اليمنية الطويلة للوصول الى عمق دول العدوان اياً كانت، واذا ما جنح العدو للسلام فان الشعب اليمني هو شعب السلام ويريد ان يعيش باطمئنان.



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